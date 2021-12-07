Кража, изнасилование, избиение и грабеж — 4,5 года колонии: вступил в силу приговор жителю Томской области

Колпашевский городской суд Томской области признал 45-летнего местного жителя виновным в совершении кражи, изнасилования и грабежа. Мужчину приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что в марте этого года житель Колпашева распивал спиртные напитки в гостях у своих знакомых. Он похитил телефон у присутствовавшей там женщины, причинив ей ущерб на сумму более четырех тысяч рублей. Он же в конце марта снова был в гостях, где сильно опьянел и остался ночевать у незнакомой женщины в соседней квартире. Утром, когда хозяйка попросила мужчину уйти, злоумышленник изнасиловал ее и, требуя деньги и телефон, избил. Похитив телефон и две тысячи рублей, он ушел.

Колпашевец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Приговор вступил в законную силу, осужденный приступил к отбытию наказания.