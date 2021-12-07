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«Красный Крест» объявил набор на двухдневный курс оказания первой медицинской помощи

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Общероссийская общественная организация «Красный Крест» объявила набор на двухдневный курс оказания первой медицинской помощи, говорится в официальной группе «Красного Креста» ВКонтакте». Курс направлен на практическую отработку навыков с помощью оборудования и видеоматериалов.

Участники курса узнают, как делать сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечение, транспортировать пострадавших, оказывать первую помощь и действовать в других неотложных состояниях. 

Записаться на курс можно любым удобным способом — через сайт, раздел «Товары» в официальной группе организации, через WhatsApp или звонок по номеру 89528824280.

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