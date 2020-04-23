Красноярскому каналу грозит полумиллионный штраф за юмористический ролик о коронавирусе

Речь идет о публикации от 20 марта 2020 года «Коронавируса нет и не будет: российские пенсионерки обвинили Трампа в пандемии коронавируса». ТВК, как и другие российские СМИ, опубликовал на своем сайте видеоролик, в котором активистки организации «Отряды Путина» сжигают распечатанные иллюстрации COVID-19 и заявляют, что мировая пандемия коронавируса – выдумка президента США Дональда Трампа, а в России никакой инфекции нет.

Как рассказала ТВ2 редактор ТВК Мария Бухтуева, предписание в редакцию передали юристы компании вчера, 22 апреля, под конец дня. В нем сказано, что руководство канала ждут для дачи разъяснений 14 мая в местном Роскомнадзоре. Мария Бухтуева добавила, что, по их информации, подобные предписания за публикацию видео получили либо еще семь СМИ, либо всего семь СМИ, в том числе и ТВК.

Отметим, ролик под названием «Отгоняем коронавирус!» , опубликованный 6 марта 2020 года, по-прежнему доступен на YouТube-канале «Отряды Путина», а на канале в YouТube ТВК , где больше 100 тысяч подписчиков, данное видео заблокировано.

По версии Генпрокуратуры, в публикации усматриваются признаки нарушения статьи «Злоупотребление свободой массовой информации», пункта «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». Максимальный штраф за это – 500 тысяч рублей.

Я точно не знаю, как там отлажена эта система, но если я правильно понимаю, то эта инициатива (проверки сайта телекомпании – прим. ред.) шла от Генпрокуратуры все-таки. А Роскомнадзор был использован как инструмент в данном случае. С предписанием мы не согласны. Нам уже предлагают свои услуги правозащитные организации, к их услугам мы обратимся, если наши пояснения не приведут к тому, что данный процесс будет остановлен, — прокомментировала Мария Бухтуева ТВ2.

На сайте ТВК есть текст предписания: «В ходе мониторинга сети «Интернет» на сайте видеосервиса «YouTube» выявлено видео по названием «Коронавируса нет и не будет!» от 19.03.2020, в котором говорится об отсутствии коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и мире, распространении заведомо ложной информации о данной инфекции лидерами США с целью дестабилизации мировой экономики. Аналогичный видеоролик размещен на сетевом издании «ТВК Красноярск». Содержащаяся в указанном видеоролике информация свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ».





Добавим, накануне Генпрокуратура отчиталась о том, что выявила в сети 300 «фейков».





При этом уже известны случаи, когда в число фейков попадали интервью и юмористические выступления. Например, на блогера Александра Торна возбудили уголовное дело за ролик, в котором рассказывается о появлении коронавируса в манере «теории заговора». На видео в шуточной манере говорится, что леса Сибири горели не случайно, а чтобы вместе с дымом вирус улетел в Китай и начал распространяться по миру. «…Это была операция теневого мирового правительства — ну масоны, надеюсь, это понятно, — чтобы все стали говорить только о вирусе. И правда о том, что Земля не круглая, перестала распространяться».

Сам блогер прокомментировал возбужденное в отношение него дело так: «Я не могу поставить перед шуткой плашку «Внимание, сейчас будет шутка». Юмор так не работает. Это будет не смешно».





С законом о «фейках» вокруг коронавируса сталкивались и журналисты. Например, петербургская журналистка Татьяна Вольтская записала интервью с врачом-реаниматологом, который рассказал о бедственном положении здравоохранения в городе: нехватке специалистов, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты. Текст разошелся в Сети, а Татьяне позвонили из правоохранительных органов и попросили явиться в СК.





Известен случай, когда журналистка «Новой газеты» Елена Милашина получила в свой адрес угрозы от Рамзана Кадырова, который посчитал за клевету материал о том, как в Чечне борются с коронавирусом. Эту статью удалили по требованию Генпрокуратуры.​





Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!