Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийств

Бывшему красноярскому депутату и бизнесмену Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства в 90-е. Об этом сообщает следственный комитет по Красноярскому краю.

В следственном комитете отмечают, что повторно допросили одного из ключевых свидетелей обвинения Владимира Татаренкова после освобождения в 2020 году. Татаренков подтвердил, что убийство Кирилла Войтенко и Александра Наумова он организовал именно по просьбе Анатолия Быкова.

«Кроме того, в отношении него расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства», — добавляет СК.

Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по обвинению в организации двух убийств. Следствие считает, что в 90-е Быков был главой банды и после конфликта из-за денег один из членов банды Кирилл Войтенко вместе со своим другом Александром Наумовым совершили на него покушение.





В ответ Быков решил их убить и поручил сделать это Владимиру Татаренкову — своему знакомому и также главе банды. Один из исполнителей убийства был задержан и дал на Быкова показания. 13 июля 2020 года экс-депутату предъявили обвинение в руководстве преступными группами «в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений».



В июне Анатолий Быков обратился к Владимиру Путину из СИЗО. В письме экс-депутат утверждал, что в России «власть не верит своему народу, а народ не верит власти», и «мы подошли к краю пропасти».





Лидер красноярского отделения партии «Патриотов России» Иван Серебряков в разговоре с «Тайгой.инфо» заявил, что задержание Анатолия Быкова связано с грядущими выборами в Госдуму, а публицист Максим Шевченко назвал дело в отношении экс-депутата «политической расправой».





Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель. Он входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и был его совладельцем. В 2002 году Анатолия Быкова осудили за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно.





Впоследствии Быков отсудил у российских властей в Страсбурге одну тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. По истечении срока судимость была погашена, но из-за привлечения к уголовной ответственности по тяжкой статье Быков лишился права участвовать в выборах на 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России». По данным «Тайги.инфо», Анатолий Быков обсуждал с партией «Родина» участие в выборах в Госдуму в 2021 году.



Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2