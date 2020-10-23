Красноярского экс-депутата Быкова выпустили из СИЗО и сразу же задержали

Красноярского бизнесмена и экс-депутата Андрея Быкова выпустили из СИЗО под домашний арест, но сразу задержали вновь. Его подозревают в еще одном убийстве в 2005 году.

22 октября суд постановил отпустить Анатолия Быкова из СИЗО под домашний арест до 6 декабря. Было решено, что следствие по его делу закончено, и подсудимый не сможет на него повлиять. Однако сразу после решения экс-депутата задержали по новому уголовному делу.





«Он сообщил, что следствие задержало его по подозрению в совершении преступления по одному из других уголовных дел, которое возбуждено в отношении него», — цитирует «Тайга.инфо» фейсбук адвоката Быкова Алексея Прохорова. — А именно по факту убийства Андрея Неколова, которое было совершено 18 января 2005 года».





Прохоров считает, что Анатолия Быкова задержали с нарушениями. Например, лишили права на защиту с момента задержания, которое произошло в красноярском СИЗО сразу после решения суда.







Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по обвинению в организации двух убийств. Следствие считает, что в 90-е Быков был главой банды и после конфликта из-за денег один из членов банды Кирилл Войтенко вместе со своим другом Александром Наумовым совершили на него покушение.





В ответ Быков решил их убить и поручил сделать это Владимиру Татаренкову — своему знакомому и также главе банды. Один из исполнителей убийства был задержан и дал на Быкова показания. 13 июля 2020 года экс-депутату предъявили обвинение в руководстве преступными группами «в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений».





Лидер красноярского отделения партии «Патриотов России» Иван Серебряков в разговоре с «Тайгой.инфо» заявил, что задержание Анатолия Быкова связано с грядущими выборами в Госдуму, а публицист Максим Шевченко назвал дело в отношении экс-депутата «политической расправой».





Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель. Он входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и был его совладельцем. В 2002 году Анатолия Быкова осудили за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно.





Впоследствии Быков отсудил у российских властей в Страсбурге одну тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. По истечении срока судимость была погашена, но из-за привлечения к уголовной ответственности по тяжкой статье Быков лишился права участвовать в выборах на 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России». По данным «Тайги.инфо», Анатолий Быков обсуждал с партией «Родина» участие в выборах в Госдуму в 2021 году.



Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2