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22 сентября,
2020
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Красноярского экс-депутата Анатолия Быкова подозревают еще в одном преступлении

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Красноярского экс-депутата и бизнесмена Анатолия Быкова проверяют на причастность к подстрекательству к убийству, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Ранее его обвинили в руководстве бандами и организации убийств.

Красноярского экс-депутата Анатолия Быкова подозревают еще в одном преступлении

По предварительной версии, осенью 2004 года Анатолий Быков поручил своему знакомому убить 38-летнего Андрея Грабовского, вице-президента красноярской федерации бокса. Киллер согласился и в ноябре попытался исполнить заказ, но Грабовский выжил.

Обвинение в подстрекательстве — это уже четвертое дело в отношении Анатолия Быкова. Ранее его обвиняли в организации убийства двух коммерсантов, руководстве преступными сообществами и убийстве бизнесмена Андрея Неколова. 


С мая 2020 года Анатолий Быков находится в СИЗО. Сам бизнесмен считает свое дело сфабрикованным, красноярский политолог Максим Шевченко назвал его «политической расправой». Несколько раз Быков писал письма из СИЗО, где заявлял о своей невиновности и предупреждал власти о том, что Россия стоит «на краю пропасти».


Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель. Он входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и был его совладельцем. В 2002 году Анатолия Быкова осудили за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно.


Впоследствии Быков отсудил у российских властей в Страсбурге одну тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. По истечении срока судимость была погашена, но из-за привлечения к уголовной ответственности по тяжкой статье Быков лишился права участвовать в выборах на 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России». По данным «Тайги.инфо», Анатолий Быков обсуждал с партией «Родина» участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

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