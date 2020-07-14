Красноярского экс-депутата Анатолия Быкова обвинили в руководстве преступными группами
Красноярскому экс-депутату и бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю. Бывшего политика задержали 7 мая по обвинению в организации двух убийств, он находится в СИЗО.
По версии следствия, Анатолий Быков руководил несколькими преступными группами с 1993 по 1995 год. Для поддержания дисциплины и конспирации Быков ввел единые нормы поведения для всех участников банд и наказания за их нарушение.
«В последующем, в том числе после 1997 года, Быков координировал преступную деятельность организованных преступных групп, создавал устойчивые связи между организованными преступными группами и условия для совершения преступлений, разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между организованными преступными группами в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, — говорится в сообщении СК. — Членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году».
Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая по обвинению в организации двух убийств. Следствие считает, что в 90-е Быков был главой банды и после конфликта из-за денег один из членов банды вместе со своим другом совершили на него покушение. В ответ Быков решил их убить и поручил сделать это Владимиру Татаренкову — своему знакомому и также главе банды. Один из исполнителей убийства был задержан и дал на Быкова показания.
В июне Анатолий Быков обратился к Владимиру Путину из СИЗО. В письме экс-дептутат утверждал, что в России «власть не верит своему народу, а народ не верит власти», и «мы подошли к краю пропасти».
Лидер красноярского отделения партии «Патриотов России» Иван Серебряков в разговоре с «Тайгой.инфо» заявил, что задержание Анатолия Быкова связано с грядущими выборами в Госдуму, а публицист Максим Шевченко назвал дело в отношении экс-депутата «политической расправой»:
Очевидно, что арест Анатолия Быкова по обвинению в участии в событиях аж 1994 г. – политическая расправа. Боятся его возвращения в электоральную политику, его авторитета и популярности у жителей Красноярского края, — написал Шевченко на сайте канала ТВК. — Слишком ясно и громко последние пару лет Анатолий Петрович говорил о массовой преступной вырубке лесов и поджогах на местах вырубок, называл имена виновных в том, что красноярцы должны проводить зимы в черном тумане угольного смога, говорил открыто о хищническом разграблении родного ему Сибирского края.
Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель. Он входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и был его совладельцем. В 2002 году Анатолия Быкова осудили за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно.
Впоследствии Быков отсудил у российских властей в Страсбурге одну тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. По истечении срока судимость была погашена, но из-за привлечения к уголовной ответственности по тяжкой статье Быков лишился права участвовать в выборах на 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России». По данным «Тайги.инфо», Анатолий Быков обсуждал с партией «Родина» участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
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