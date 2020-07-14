Красноярского экс-депутата Анатолия Быкова обвинили в руководстве преступными группами

Красноярскому экс-депутату и бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю. Бывшего политика задержали 7 мая по обвинению в организации двух убийств , он находится в СИЗО.

По версии следствия, Анатолий Быков руководил несколькими преступными группами с 1993 по 1995 год. Для поддержания дисциплины и конспирации Быков ввел единые нормы поведения для всех участников банд и наказания за их нарушение.





«В последующем, в том числе после 1997 года, Быков координировал преступную деятельность организованных преступных групп, создавал устойчивые связи между организованными преступными группами и условия для совершения преступлений, разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между организованными преступными группами в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, — говорится в сообщении СК. — Членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году».





Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая по обвинению в организации двух убийств. Следствие считает, что в 90-е Быков был главой банды и после конфликта из-за денег один из членов банды вместе со своим другом совершили на него покушение. В ответ Быков решил их убить и поручил сделать это Владимиру Татаренкову — своему знакомому и также главе банды. Один из исполнителей убийства был задержан и дал на Быкова показания.