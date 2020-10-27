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27 октября,
2020
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Новости

Красноярского биатлониста Устюгова лишили медалей из-за допинга

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Красноярского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в употреблении допинга, суд лишил его медалей за победу на олимпиадах в Сочи и Ванкувере, пишет ТАСС.


В целом антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда забрала у биатлониста три медали, которые он заработал с 24 января 2010 года по 2014 год, причина — нарушение антидопинговых правил. В этот период Евгений Устюгов получил золотую медаль в масс-старте, бронзовую на Олимпиаде в Ванкувере и золото в эстафете Олимпиады в Сочи.

Красноярского биатлониста Устюгова лишили медалей из-за допинга
Фото: globallookpress.com

«Решение CAS ADD не окончательно и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня. Оно смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования. Во-первых, IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств, это вопиющее нарушение общепризнанного принципа „рес юдиката“. Во-вторых, CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры», — отметил адвокат спортсмена Алексей Панич.


Агентство добавляет, что ранее обвинения Устюгову выдвинул Международный союз биатлонистов (IBU), который хотел пересмотреть дело о возможном использовании спортсменом запрещенных веществ на основании данных его биологического паспорта. ТО дело закрыли в 2018 году, тогда Устюгову удалось доказать, что повышенный уровень гемоглобина в крови, не воздействие допинга, а следствие генетический мутаций, передавшихся ему от родителей.


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