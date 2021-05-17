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17 мая,
2021
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Красноярский Россельхознадзор нашел опасную бактерию в мясе цыплят Межениновской фабрики

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю нашли в цыплятах-бройлерах ООО «Межениновская птицефабрика» возбудитель листериоза, который входит в перечень заразных болезней животных. Опасные бактерии были обнаружены в ходе проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Красноярский Россельхознадзор нашел опасную бактерию в мясе цыплят Межениновской фабрики
Фото: предоставлено пресс-службой управления Россельхознадзора по Красноярском краю

В ходе проверки на соблюдение правил хранения продукции, специалисты отобрали пробы голени цыпленка бройлера и направили на проведение лабораторных исследований в испытательную лабораторию «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».


«По результатам исследований в продукции установлено наличие возбудителя листериоза, который входит в перечень заразных болезней животных.


В соответствии с требованиями действующего законодательства голень цыпленка бройлера признана Управлением Россельхознадзора некачественной и опасной», — говорится в сообщении.


После этого данная продукция в количестве 33 килограммов была сожжена на специализированном предприятии Красноярска.


С целью принятия мер, направленных на предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан информация направлена изготовителю продукции.

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