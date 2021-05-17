Красноярский Россельхознадзор нашел опасную бактерию в мясе цыплят Межениновской фабрики

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю нашли в цыплятах-бройлерах ООО «Межениновская птицефабрика» возбудитель листериоза, который входит в перечень заразных болезней животных. Опасные бактерии были обнаружены в ходе проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки на соблюдение правил хранения продукции, специалисты отобрали пробы голени цыпленка бройлера и направили на проведение лабораторных исследований в испытательную лабораторию «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».





«По результатам исследований в продукции установлено наличие возбудителя листериоза, который входит в перечень заразных болезней животных.





В соответствии с требованиями действующего законодательства голень цыпленка бройлера признана Управлением Россельхознадзора некачественной и опасной», — говорится в сообщении.







После этого данная продукция в количестве 33 килограммов была сожжена на специализированном предприятии Красноярска.



С целью принятия мер, направленных на предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан информация направлена изготовителю продукции.

