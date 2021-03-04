Красноярский митрополит Пантелеимон назвал либеральное движение «дном ада»

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон высказался на общественном совете при краевой митрополии о протестных настроениях среди молодежи. Священнослужитель назвал либеральное движение «дном ада» и посетовал на то, что подростки настроены «антигосударственно, антиисторически и предательски».

Вот слушаю Соловьева, мне так интересно, чем до конца закончится его программа. И понимаю, либеральное движение – это же ад. Это дно ада! – цитирует митрополита Пантелеимона красноярский канал ТВК. – <…> Я не знаю, как вы относитесь к Михалкову, к его "Бесогону". Но я после определенных его представлений по определенным вопросам нашел отклик. Как наши милые подростки настроены антигосударственно, антиисторически, штрейхбрехерски, и более того – предательски. <…> А откуда они стали такими? Мы стали такими, потому что нас воспитывали: лучше смерть, чем сапог или флаг американский. Лучше голод. А они не видят ничего опасного. На Кавказе такого нет.

Напомним, ранее глава Красноярской митрополии в рубрике «Вопросы Митрополиту» на ТВК заявил, что пластические операции – это «смертный грех, проституция и «лицо дьявола», если они делаются не по необходимости после травм.





«Спортивные травмы, бытовые травмы, ДТП, мало ли, человеку надо лицо выровнять – пугает детей. Это врачевание. А все остальное есть то, что я сказал. Настолько человек прекрасен и красив, что нет нужды ни мужчине, ни женщине менять что-то», – говорил Пантелеимон.



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