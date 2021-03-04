Добрые новости
04 марта,
2021
1
видео
Новости

Красноярский митрополит Пантелеимон назвал либеральное движение «дном ада»

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон высказался на общественном совете при краевой митрополии о протестных настроениях среди молодежи. Священнослужитель назвал либеральное движение «дном ада» и посетовал на то, что подростки настроены «антигосударственно, антиисторически и предательски».

Видео: ТВК

Вот слушаю Соловьева, мне так интересно, чем до конца закончится его программа. И понимаю, либеральное движение – это же ад. Это дно ада! – цитирует митрополита Пантелеимона красноярский канал ТВК. –  <…> Я не знаю, как вы относитесь к Михалкову, к его "Бесогону". Но я после определенных его представлений по определенным вопросам нашел отклик. Как наши милые подростки настроены антигосударственно, антиисторически, штрейхбрехерски, и более того – предательски. <…> А откуда они стали такими? Мы стали такими, потому что нас воспитывали: лучше смерть, чем сапог или флаг американский. Лучше голод. А они не видят ничего опасного. На Кавказе такого нет.

Напомним, ранее глава Красноярской митрополии в рубрике  «Вопросы Митрополиту» на ТВК заявил, что пластические операции – это «смертный грех, проституция и «лицо дьявола», если они делаются не по необходимости после травм. 


«Спортивные травмы, бытовые травмы, ДТП, мало ли, человеку надо лицо выровнять – пугает детей. Это врачевание. А все остальное есть то, что я сказал. Настолько человек прекрасен и красив, что нет нужды ни мужчине, ни женщине менять что-то», – говорил Пантелеимон. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.