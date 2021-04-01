Красноярский художник создал кувалду для взлома квартир оппозиционеров

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Красноярский художник Василий Слонов презентовал кувалду для Росгвардии с логотипом ведомства, с помощью которой силовики могут выламывать двери в квартирах оппозиционеров, пишет портал NGS24.RU. Он намерен отправить ее главе Росгвардии Виктору Золотову.

«Я просто посмотрел новости, как Росгвардия выламывает дверь Петру Верзилову, и с таким сожалением смотрел, как они делают это невзрачной кувалдой. Мне показалось, что это должно быть красиво. Журналисты будут снимать, а они будут стильные, как офицеры Третьего рейха. Ну я презентую это начальнику, просто время пока не пришло», — рассказал он журналистам во время интервью.

Василий Слонов — известный эпатажный художник. Ему 52 года и впервые популярность он получил после серии плакатов, посвященных символам Олимпиады в Сочи. Например, олимпийского зайца Слонов изобразил в виде резиновой куклы из сексшопа, медведя на плакате нарядил в кожаное нижнее белье. Также в олимпийском цикле художника были саркастичные отсылки к Олимпиаде-80: плакат с медведем с лицом Сталина, Чебурашка, который держал в лапах клизмы цветов олимпийских колец, матрешка в форме гранаты. Директор одного из пермских музеев Марат Гельман выставил работы художника, а после его уволили. Сам он свое увольнение связал с выставкой Welcome to Sochi-2014. Художник же продал картины выставки за рубеж и заработал от 500 евро (24,75 тысяч рублей) до 6 тысяч евро (297 тысяч рублей) за каждую.

После он создавал помаду для феминисток от абъюза и харасмента. А когда в Красноярске появились новости о первых младенцах, родившихся с онкологией, он создал защитный скафандр для защиты матери и ребенка, связав случаи с красноярским «черным небом» и экологией.