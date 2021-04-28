Красноярский художник сделал неваляшку апокалипсиса

Красноярский художник Василий Слонов создал неваляшку с надписью Memento mori (помни о смерти). Об этом он сообщил в своем Инстаграме. «Родина или смерть», — подписал он работу.

Ранее Василий Слонов презентовал кувалду для Росгвардии с логотипом ведомства, с помощью которой силовики могут выламывать двери в квартирах оппозиционеров. Ее он хотел презентовать главе Росгвардии Виктору Золотову.



Василий Слонов — известный эпатажный художник. Ему 52 года, и впервые популярность он получил после серии плакатов, посвященных символам Олимпиады в Сочи. Например, олимпийского зайца Слонов изобразил в виде резиновой куклы из сексшопа, медведя на плакате нарядил в кожаное нижнее белье. Также в олимпийском цикле художника были саркастичные отсылки к Олимпиаде-80: плакат с медведем с лицом Сталина, Чебурашка, который держал в лапах клизмы цветов олимпийских колец, матрешка в форме гранаты. Директор одного из пермских музеев Марат Гельман выставил работы художника, а после его уволили. Сам он свое увольнение связал с выставкой Welcome to Sochi-2014. Художник же продал картины выставки за рубеж и заработал от 500 евро (24,75 тысячи рублей) до 6 тысяч евро (297 тысяч рублей) за каждую.