Красноярский экс-депутат и бизнесмен Анатолий Быков обратился к Путину из СИЗО

Арестованный по подозрению в организации двух убийств экс-депутат Заксобрания Красноярского края и бизнесмен Анатолий Быков написал Владимиру Путину из СИЗО. В обращении Быков утверждает, что в России «власть не верит своему народу, а народ не верит власти», и «мы подошли к краю пропасти».

Мы с вами сейчас находимся в похожих условиях — вы в бункере своей резиденции, а я в бункере одиночной камеры СИЗО-1 Красноярска, надеюсь COVID-19 к вам не пройдет, — начинает Быков письмо, полный текст которого можно увидеть на сайте канала «ТВК» (авторская орфография и пунктуация сохранены ). — Находясь в таких условиях, мне открывается вид на нашу с вами Родину — Россию. У меня появилась тревога за нашу страну, мы подошли к краю пропасти, где в многонациональной богатой стране — России, власть не верит своему народу! А народ не верит власти! Это большая беда! Что же меня подтолкнуло к такому выводу — это процесс, в Красноярском краевом суде по моему делу, рассматривался вопрос изменения для меня меры пресечения на домашний арест или залог.

Экс-депутат вспомнил, как его 20 лет назад судили в Москве. Тогда, по словам Анатолия Быкова, за него поручилась «элита нашего с вами общества», но суд «поверил другой стороне» — бывшим заключенным.





Заканчивает письмо Быков выводом о том, что он «тогда был прав», и задает Владимиру Путину вопрос: «Почему власть не уважает свою страну и свой народ?». Себя арестованный называет «патриотом России и своего народа».





Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая по обвинению в организации двух убийств. Следствие считает, что в 90-е Быков был главой банды и после конфликта из-за денег один из членов банды вместе со своим другом совершили на него покушение. В ответ на это Быков решил их убить.





«Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды, — говорится в сообщении СК. — Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства – Сергей Бакуров и Владимир Чучков – расстреляли их из автомата и пистолета».





Ранее следователи задержали и осудили Сергея Бакурова и Владимира Татаренкова. Первого приговорили к пожизненному заключению, второй получил 13 лет лишения свободы. В ходе следственных действий Татаренков дал показания на Анатолия Быкова.