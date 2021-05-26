Красноярские ученые разработали способ восстановления плодородия почвы в Арктике

Сотрудники Красноярского научного центр СО РАН придумали технологию восстановления плодородия арктических почв. С ее помощью ученые рассчитывают вернуть нарушенные земли в сельское хозяйство и повысить качество и количество урожая.

В разработанной технологии сочетаются поверхностная механическая обработка на глубину 12—15 сантиметров, использование комплексных минеральных удобрений и посев многолетних низовых злаковых трав. Эти растения создают растительный покров, препятствующий размытию почвы, а в дальнейшем уход за участками идет три года. Технология позволяет увеличить продуктивность луговых культур в два-три раза, сообщает «журнал Наука в Сибири».





«Наш научный институт практикует уход за восстановленными участками в течение трех лет. За это время восстановлено и возвращено в сельскохозяйственное производство 120 гектаров нарушенных земель. Сейчас мы ведем мониторинг техногенных пустошей, прослеживаем динамику расселения и развития на них растительных сообществ как дикорастущих, так и сеяных. При должном уходе сеяные луга функционируют более 10—15 лет, — рассказал руководитель группы биологической рекультивации отдела природопользования Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики Абибулла Сариев. — Чтобы увеличить эффективность нашей технологии, мы планируем создание и применение искусственных грунтосмесей для замены безвозвратно утерянного плодородного слоя почвы при освоении полезных ископаемых. Разрабатывается также применение кулисных защитных полос из кустарников местных видов на сеяных посевных участках; а также древесных культур при восстановлении техногенно нарушенных территорий».





Ученый отметил, что разработанная технология позволяет выращивать в условиях Арктики верховые злаковые травы, такие кормовые культуры, как ячмень, овес и пшеница, а также бобовые кормовые культуры, например, горох посевной.





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