Красноярские ученые нашли генетические маркеры предрасположенности к тяжелой степени астмы

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Ученые-медики Красноярского научного центра СО РАН нашли иммуногенетические факторы предрасположенности к развитию тяжелой формы бронхиальной астмы. Исследователи надеются, что открытие поможет разработать систему диагностики течения болезни и избежать осложнений.



На развитие и обострение бронхиальной астмы влияют несколько факторов, один из которых — мутации в генах, которые часто бывают врожденными, сообщает журнал «Наука в Сибири». Красноярские ученые рассмотрели гены и белки, участвующие в развитии болезни, и нашли некоторые закономерности.

На данный момент мы уже выявили генетические маркеры подверженности к тяжелой степени астмы у детей, — рассказывает руководитель группы молекулярно-генетических исследований СО РАН Мария Смольникова. — Ими оказались аллельные варианты генов G-IL12B и Т-IL13. В дальнейшем мы планируем внедрить методические рекомендации по изучению полиморфизма генов и уровня кодируемых их белков в практическое здравоохранение. Цель нашей работы — предотвратить развитие бронхиальной астмы в тяжелой неконтролируемой форме.