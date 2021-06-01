Красноярские ученые хотят применить искусственный интеллект для защиты леса от вредителей

Сотрудники красноярского СибГУ разрабатывают систему мониторинга и прогнозирования роста популяции шелкопряда и других вредителей леса. В основе разработки лежит искусственный интеллект.
Сибирский шелкопряд в Красноярском крае уничтожил десятки тысяч гектаров тайги, а поврежденный вредителем лес в весенне-летний период становится местом высокой концентрации пожара. Помимо шелкопряда, лес уничтожает уссурийский короед и союзный короед. Для контроля за состоянием тайги в СибГУ создали лабораторию «Защита леса», сообщает пресс-служба университета.
Сотрудники нашей лаборатории как раз занимаются исследованием наиболее опасных для экономики региона насекомых-вредителей и фитопатогенов, а также разработкой биологических методов контроля их численности, — рассказал заведующий кафедрой лесоводства, охраны и защиты леса Павел Михайлов. — На сегодняшний день коллективом лаборатории собраны исходные данные для построения модели прогноза изменения численности насекомых-вредителей, в частности, сибирского шелкопряда. Для создания модели планируется экспериментальное применение искусственного интеллекта.
Ученые надеются, что система поможет определять и отрабатывать новые методы биологической борьбы с вредителями с помощью их естественных врагов, специальных бактерий и вирусов.
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