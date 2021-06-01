Красноярские ученые хотят применить искусственный интеллект для защиты леса от вредителей

Сотрудники нашей лаборатории как раз занимаются исследованием наиболее опасных для экономики региона насекомых-вредителей и фитопатогенов, а также разработкой биологических методов контроля их численности, — рассказал заведующий кафедрой лесоводства, охраны и защиты леса Павел Михайлов. — На сегодняшний день коллективом лаборатории собраны исходные данные для построения модели прогноза изменения численности насекомых-вредителей, в частности, сибирского шелкопряда. Для создания модели планируется экспериментальное применение искусственного интеллекта.