Красноярские предприятия переходят на производство медицинских масок

В Красноярском крае предприятия легкой промышленности переключаются на производство медицинских масок. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сейчас три завода производят по пять тысяч масок в день.

Министр промышленности и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев рассказал, что губернатор региона поручил проанализировать возможность перехода предприятий легкой промышленности на выпуск защитных масок. Первой организацией, переключившейся на производство масок вместо спецодежды, стало предприятие «Покров».

Понимая серьезность сложившейся ситуации, с пятницы мы приостановили работу по основному производственному направлению – выпуску спецодежды и перестроились на производство защитных масок, - рассказала гендиректор предприятия Елена Кокоулина. - Поэтапно нам удалось нарастить объем до 5 тысяч штук в день. В работе задействовано 65 швей.

Евгений Афанасьев добавил, что региональное министерство промышленности, энергетики и ЖКХ следит за организациями, которые уже начали или планируют начать производство масок для координации производителей и потребителей. Сейчас на территории края три предприятия отрасли освоили производство масок: это «Покров», «Ладно» и «Аматис». В состоянии перехода на производство масок находится «КрасТЭМ» Всероссийского общества слепых.





«Рассчитываем, что в ближайшие дни нашим производителям удастся довести объем производства до 10 тысяч масок в день и планомерно его наращивать», – отметил министр.





Ранее мы сообщали, что с начала года цена на медицинские маски выросла в аптеках Томской области: с 1,5 – 3 рублей за штуку до 9 рублей за штуку. При этом во многих аптеках медицинских масок нет. Президент РФ заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, нужно отбирать лицензии, а правительство ограничило вывоз из страны ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты до июня 2020 года.





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