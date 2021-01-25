Красноярские хирурги смогли восстановить лицо женщине, пострадавшей в ДТП

«Страшное ДТП случилось ровно за неделю до нового 2021 года на одной из магистральных автотрасс. Пострадавшую доставили в краевую больницу вертолётом санитарной авиации в состоянии комы на искусственной вентиляции лёгких с ушибом головного мозга, множественными переломами лицевого скелета, с отрывом нижней челюсти и языка», — рассказали в краевой больнице.

Хирурги Красноярской краевой клинической больницы провели операцию по восстановлению лица женщине, пострадавшей в ДТП. В аварии ей оторвало язык и нижнюю челюсть.

Врачи говорят, что от полученной травмы нижняя часть лица женщины была практически полностью разрушена. После того, как пострадавшую доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы, ей наложили трахеостому, провели репозиция костей лицевого скелета, пришили язык, восстановили сосуды и нервы в нем, заново сформировали полость рта. Операция шла больше пяти часов.





«Челюстно-лицевой хирург Ольга Бобкова буквально воссоздала лицо женщины из разорванных тканей, в операционной ей ассистировала ординатор Ольга Когут. Все новогодние праздники пациентка находилась в отделении реанимации, затем была переведена в отделение челюстно-лицевой хирургии, где продолжилось лечение и реабилитация. Больше всего лечащий врач опасалась отторжения пришитых тканей лица. К счастью всё обошлось», — добавили в больнице.