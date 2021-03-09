Красноярские хирурги пересадили пациентке комплекс органов

«После операции у Ирины долго оставались незаживающий свищ, повышенная температура и слабость. Через год после первой операции она вновь поехала в Москву, где в течение месяца проходила лечение. После этого стала чувствовать себя намного лучше, а через некоторое время вышла на работу. В 2017 году болезнь снова заявила о себе. Вновь появилась сильная слабость, Ирина не могла без отдыха дойти от дома до остановки. Обследования показали, что у женщины 3-я стадия цирроза печени, вызванная продолженным ростом паразитарного очага», — говорится в сообщении больницы.

До этого женщина больше десяти лет жила с болезнью. Впервые симптом проявились в 2010 году резкими болями в животе после острой и жирной пищи. Она проходила обследования, боль сменялась периодами затишья, но возвращалась. В 2011 году врачи обнаружили у женщины рост альвеококкозного узла. Альвеококкоз (эхинококкоз) – паразитарное заболевание, оно может не проявляться годами, но постепенно захватывать новые ткани и органы, меняя их структуру и лишая жизнеспособности. Потребовалось первое хирургическое вмешательство, которое отказались делать врачи в Красноярске и Томске. В итоге операцию провели в Национальном медико-хирургическом центре Пирогова в Москве, там женщине удалили очаг альвеококкоза вместе с левой долей печени.

Пациентка пришла в Красноярскую краевую больницу на прием к абдоминальному хирургу, трансплантологу Дмитрию Ложкину. Потребовалась новая операция, так как при МРТ-обследовании обнаружилось, что паразит уже «пророс» в крупный сосуд, приносящий кровь к сердцу, и врос в стенку сердца. В итоге впервые в Красноярском крае женщине провели трансплантацию печени с резекцией нижней полой вены и правого предсердия. Работали сразу две бригады хирургов-трансплантологов: кардиохирурги под руководством заведующего кардиохирургическим отделением Андрея Пустовойтова и абдоминальные хирурги во главе с завотделением хирургии печени и поджелудочной железы Дмитрием Ложкиным.





Сейчас пациентка восстанавливается и ходит на плановые консультации к терапевту.





«До постановки в лист ожидания на трансплантацию я ни родным, ни друзьям, никому не говорила о своем заболевании и о том, что будет такая операция. Не хотела, чтобы переживали, зачем. Старалась выглядеть так, чтобы никто не догадался, как мне тяжело, — рассказывает пациентка. — Когда попала в очередь на трансплантацию, сообщила, что жду пересадку, потому что врачи сказали, летальный исход при такой операции не исключен. Я понимала, что операция будет очень сложная, но когда общалась с хирургом Дмитрием Леонидовичем Ложкиным, у меня внутри была уверенность, что все будет хорошо. Было волнение, но не было страха».





Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, требуется долгая реабилитация. Но женщина настроена восстановиться, заняться спортом и завести детей.