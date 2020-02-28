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28 февраля,
2020
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Новости

Красноярские депутаты хотят вернуть отстрел опасных животных

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Красноярские власти предлагают изменить федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». По их мнению, сейчас законодательство охраняет в том числе бездомных собак, но не защищает от них самих людей. Об этом пишет портал «Проспект мира».

Красноярские депутаты хотят вернуть отстрел опасных животных

Накануне комиссия горсовета по городскому хозяйству обсудила проект обращения в Госдуму — по мнению красноярских депутатов, в закон о защите животных нужно внести изменения, которые будут учитывать фактическую ситуацию в городах и помогут решить проблему с бездомными животными.


Депутаты предлагают ввести обязательную регистрацию всех животных (бездомных и домашних) с использованием микрочипов и предусмотреть возможность планового отлова. Еще депутаты предложили ввести возможность отстрела или умерщвления животных, которые угрожают жизни людей, написано в тексте проекта.


«В настоящее время федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ запретил возможность регулирования численности животных без владельцев методами отстрелов или умерщвления. Однако возникают ситуации, когда применение таких мер является необходимостью. Например, когда в результате нападения собак погибает человек и такие животные представляют потенциальную опасность для граждан», — приводит издание слова депутатов Красноярска.


Отмечается, что за последнее время в Красноярске были обнаружены четверо погибших со следами укусов собак. Еще одна женщина с тяжелыми травмами находится в больнице. Возбуждено дело о халатности руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка. По версии следствия, чиновник не проследил за работой подрядчика по отлову животных «Бездомный пес», из-за чего и произошли нападения.

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