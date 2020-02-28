Красноярские депутаты хотят вернуть отстрел опасных животных

Красноярские власти предлагают изменить федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». По их мнению, сейчас законодательство охраняет в том числе бездомных собак, но не защищает от них самих людей. Об этом пишет портал «Проспект мира».

Накануне комиссия горсовета по городскому хозяйству обсудила проект обращения в Госдуму — по мнению красноярских депутатов, в закон о защите животных нужно внести изменения, которые будут учитывать фактическую ситуацию в городах и помогут решить проблему с бездомными животными.





Депутаты предлагают ввести обязательную регистрацию всех животных (бездомных и домашних) с использованием микрочипов и предусмотреть возможность планового отлова. Еще депутаты предложили ввести возможность отстрела или умерщвления животных, которые угрожают жизни людей, написано в тексте проекта.





«В настоящее время федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ запретил возможность регулирования численности животных без владельцев методами отстрелов или умерщвления. Однако возникают ситуации, когда применение таких мер является необходимостью. Например, когда в результате нападения собак погибает человек и такие животные представляют потенциальную опасность для граждан», — приводит издание слова депутатов Красноярска.





Отмечается, что за последнее время в Красноярске были обнаружены четверо погибших со следами укусов собак. Еще одна женщина с тяжелыми травмами находится в больнице. Возбуждено дело о халатности руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка. По версии следствия, чиновник не проследил за работой подрядчика по отлову животных «Бездомный пес», из-за чего и произошли нападения.