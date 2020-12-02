Красноярская фабрика выпустила елочные шары в масках в честь пандемии

Красноярская фабрика стеклянных игрушек «Бирюсинка» выпустила игрушки, посвященных пандемии коронавируса. Елочные шары одеты в медицинские маски, пишет РИА Новости.





По словам руководителя фабрики Артем Денисовича, новые игрушки стали настолько популярны, что производство работает в усиленном режиме, игрушки изготавливаются вручную, в день их могут сделать около 100 штук.





«Мало сказать... Сейчас стараемся усиленно работать, чтобы удовлетворить спрос. Уже были подобные истории. Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый», — рассказал он.