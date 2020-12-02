Красноярская фабрика выпустила елочные шары в масках в честь пандемии

Красноярская фабрика стеклянных игрушек «Бирюсинка» выпустила игрушки, посвященных пандемии коронавируса. Елочные шары одеты в медицинские маски, пишет РИА Новости.
По словам руководителя фабрики Артем Денисовича, новые игрушки стали настолько популярны, что производство работает в усиленном режиме, игрушки изготавливаются вручную, в день их могут сделать около 100 штук.
«Мало сказать... Сейчас стараемся усиленно работать, чтобы удовлетворить спрос. Уже были подобные истории. Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый», — рассказал он.
По словам руководителя, заказы поступают сейчас не только от жителей Красноярска, но и со всей России. Фабрика продолжит выпускать игрушки вплоть до 31 декабря, чтобы успеть выполнить все заказы. Цены на игрушки, как отмечает Артем Денисович, демократичные: шар в маске стоит 350 рублей, символ года бык — 365 рублей.
Всего фабрика выпускает более 250 видов разных елочных украшений, новогодняя коллекция обновляется каждый год.
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