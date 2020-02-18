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18 февраля,
2020
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Новости

Красноярск возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Режим «черного неба» в Красноярске ввели 14 февраля. Здесь можно посмотреть, как красноярцы пережили режим на выходных. А 17 февраля Красноярск  оказался в лидерах мирового рейтинга сайта мониторинга воздуха airvisual.com — с утра видимость из-за смога доходила до нулевой. Заводы и предприятия работают в обычном режиме, а ветра для разгона выбросов из-за перемены погоды не было.

Красноярск возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире

Пока режим действует до 19:00 18 февраля. Тем временем родители массово жалуются на детсады из-за прогулок под «черным небом».

Жительница Красноярска Надежда Ксензик предложила массово рассказывать о режиме «черного неба» в Инстаграме и отмечать журналиста Юрия Дудя.

Девушка пишет, что Красноярск не раз возглавлял рейтинг городов мира с самым грязным воздухом и что она хочет привлечь внимание Дудя и его команды к экологической проблеме города.


«Режимом «черного неба» местных жителей уже не удивить. Город снова задыхается, люди выплевывают легкие. Чиновники называют все это «традиционной дымкой», а красноярцы — экологической катастрофой мирового масштаба! — пишет красноярка в своем Инстаграме. — Давайте попробуем достучаться до Юры и его команды массовыми кличами о помощи. Возможно, они обратят внимание на проблему».

29 марта на Красной площади планируют провести митинг «За чистое небо».

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