Красноярск возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире

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Режим «черного неба» в Красноярске ввели 14 февраля. Здесь можно посмотреть, как красноярцы пережили режим на выходных. А 17 февраля Красноярск оказался в лидерах мирового рейтинга сайта мониторинга воздуха airvisual.com — с утра видимость из-за смога доходила до нулевой. Заводы и предприятия работают в обычном режиме, а ветра для разгона выбросов из-за перемены погоды не было.

Пока режим действует до 19:00 18 февраля. Тем временем родители массово жалуются на детсады из-за прогулок под «черным небом».