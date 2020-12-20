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20 декабря,
2020
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Красноярск лишили права провести чемпионат мира по сноуборду

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Международная федерация лыжного спорта исключила заявку Красноярска по проведению чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году из-за санкций Всемирного антидопингового агентства WADA. Об этом сообщает ТАСС. 

Архивное фото
Архивное фото

По информации издания, Красноярск был единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году. 


«Из-за санкций, указанных в решении CAS [Спортивного арбитражного суда] против РУСАДА [Российского антидопингового агентства], Красноярск был исключен из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, заявка все еще подпадает под двухлетний запрет», — цитирует ТАСС сообщение Международной федерации лыжного спорта. 


17 декабря Спортивный арбитражный суд решил, что Россия не сможет принимать международные соревнования на протяжении ближайших двух лет. И также отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом.


Напомним, 9 декабря 2019 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно проголосовал за отстранение России на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причиной отстранения стали изменения в базе Московской антидопинговой лаборатории, которые вносились, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.



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