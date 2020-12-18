Красноярец записал ироничный ролик, в котором поблагодарил Путина за заморозку цен на продукты

Житель Красноярска Эдуард Уашев снял ироничный ролик, в котором поблагодарил президента Владимира Путина за заморозку цен на подсолнечное масло и сахар. Ролик красноярец разместил на своей странице в Фейсбуке.
«Уважаемый Владимир Владимирович! В день вашего общения с народом хочу выразить вам и председателю правительства большую благодарность от всех россиян за то, что была заморожена цена на два самых главных продукта в России: на подсолнечное масло и сахар, — говорит Уашев в кадре и перемешивает подсолнечное масло с сахаром в бокале. — Мы, россияне, очень любим есть это блюдо — подсолнечное масло с сахаром. Я желаю, чтобы и у вас на праздничном столе в Новый год тоже было наше любимое блюдо. Спасибо вам большое за заботу», — сказал в своем ролике Эдуард Уашев.
Ранее сообщалось, что на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин удивился росту цен и напомнил об инструментах сдерживания их роста. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, призванных стабилизировать цены на базовые продукты. Они позволят контролировать цены, в частности, на подсолнечное масло и сахар.