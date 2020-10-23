Красноярцу, по ошибке распылившему перцовый баллончик в сотрудников ФСБ, дали 8 лет

Красноярский суд признал местного жителя Артема Загребельного виновным в нападении на сотрудников ФСБ. Они пытались задержать его в подъезде без предъявления обвинения, и молодой человек воспользовался перцовым баллончиком.

Свердловский районный суд Красноярска приговорил к восьми годам колонии местного жителя Артема Загребельного по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение опасного насилия к представителям власти), пишет Тайга.инфо со ссылкой на «Правозащиту Открытки».





«Обидчивость, помноженная на давление на суд и отсутствие у судьи минимального стремления к объективному рассмотрению дела, в сумме привели к еще одной искалеченной жизни. Приговор будем обжаловать», — заявили правозащитники.





В Тайге.инфо напомнили, что в ноябре 2019 года молодого человека задержали в подъезде собственного дома сотрудники ФСБ, двое из которых и стали потерпевшими по делу.





«Когда возвращался, я вызвал лифт, — рассказывал тогда красноярец Артем Загребельный. — Краем глаза заметил, что они какой-то интерес ко мне проявляют, что ли. И когда лифт уже закрывался, я опять заметил краем глаза, что один из них за мной заходит — тот, здоровый, который стучался. Я растерялся и в лифте не нажал кнопку. Зашел в телефон, открыл Гугл — ждал, чтобы он сам нажал кнопку или сказал, что ему надо. Он спросил: «Какой этаж?». Я говорю: «23-й». Он: «Загребельный?». Я говорю, что да. Он меня берет за руку. До этого дверь лифта начала закрываться, он ее подпер ногой и говорит мне: «Пройдемте».