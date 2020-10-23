Красноярцу, по ошибке распылившему перцовый баллончик в сотрудников ФСБ, дали 8 лет
Красноярский суд признал местного жителя Артема Загребельного виновным в нападении на сотрудников ФСБ. Они пытались задержать его в подъезде без предъявления обвинения, и молодой человек воспользовался перцовым баллончиком.
Свердловский районный суд Красноярска приговорил к восьми годам колонии местного жителя Артема Загребельного по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение опасного насилия к представителям власти), пишет Тайга.инфо со ссылкой на «Правозащиту Открытки».
«Обидчивость, помноженная на давление на суд и отсутствие у судьи минимального стремления к объективному рассмотрению дела, в сумме привели к еще одной искалеченной жизни. Приговор будем обжаловать», — заявили правозащитники.
В Тайге.инфо напомнили, что в ноябре 2019 года молодого человека задержали в подъезде собственного дома сотрудники ФСБ, двое из которых и стали потерпевшими по делу.
«Когда возвращался, я вызвал лифт, — рассказывал тогда красноярец Артем Загребельный. — Краем глаза заметил, что они какой-то интерес ко мне проявляют, что ли. И когда лифт уже закрывался, я опять заметил краем глаза, что один из них за мной заходит — тот, здоровый, который стучался. Я растерялся и в лифте не нажал кнопку. Зашел в телефон, открыл Гугл — ждал, чтобы он сам нажал кнопку или сказал, что ему надо. Он спросил: «Какой этаж?». Я говорю: «23-й». Он: «Загребельный?». Я говорю, что да. Он меня берет за руку. До этого дверь лифта начала закрываться, он ее подпер ногой и говорит мне: «Пройдемте».
На записях с камер видно, что сотрудники ФСБ в гражданской одежде не показывали Артему Загребельному никаких удостоверений. Поэтому молодой человек применил перцовый баллончик. Двое сотрудников тут же убежали.
При этом судья Людмила Муштакова отклонила ходатайство защиты об экспертизе видеозаписи из лифтов и подъезда, на которой зафиксирован момент задержания Загребельного. Она же отказалась приобщить к материалам дела рецензии независимого специалиста на заключения Красноярского краевого бюро судебной экспертизы, потому что «нет оснований не доверять заключениям экспертов, установивших нанесение тяжелого вреда здоровью сотрудников ФСБ».
Более того, в суде гособвинитель по фамилии Шаталов заявил, что видит на записи задержания и то, как сотрудники ФСБ якобы показали удостоверения, и то, как они якобы представились. При этом видео было без звука, отметили в «Правозащите Открытки».
Обвинение требовало девять лет колонии. Суд приговорил Артема Загребельного к восьми годам лишения свободы.
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