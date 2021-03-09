Красноярца, по ошибке распылившего перцовый баллончик в сотрудников ФСБ, признали политзаключенным

В «Мемориале» считают, что политический мотив присутствует в деле Артема Загребельного дважды: в связи с проверкой, в рамках которой сотрудники задержали Загребельного, и в связи с самообороной со стороны мужичины, которую суд счел нападением на силовиков.

Напомним, в ноябре 2019 года Артема Загребельного задержали в подъезде собственного дома сотрудники ФСБ. По словам Артема, сотрудники не предъявили удостоверения, не представились, не и при этом пытались задержать его с применением физической силы. В ответ Артем распылил в них перцовый баллончик, пишет Медиазона. В квартире Загребельного провели обыск и доставили его в отделения. Задержанный говорил, что сотрудники били его и издевались, медэкспертиза зафиксировала у мужчины ушибы и перелом ребра. Загребельный утверждал, что под давлением признался в покушении на жизнь оперативника.



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