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09 марта,
2021
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Новости

Красноярца, по ошибке распылившего перцовый баллончик в сотрудников ФСБ, признали политзаключенным

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Правозащитный центр «Мемориал» (по версии Минюста, является иностранным агентомпризнал политическим заключенным 27-летнего красноярца Артема Загребельного, по ошибке распылившего перцовый баллончик в сотрудников ФСБ. За «применение опасного насилия к представителям власти» мужчину приговорили к восьми годам колонии. 

Красноярца, по ошибке распылившего перцовый баллончик в сотрудников ФСБ, признали политзаключенным

В «Мемориале» считают, что политический мотив присутствует в деле Артема Загребельного дважды: в связи с проверкой, в рамках которой сотрудники задержали Загребельного,  и в связи с самообороной со стороны мужичины, которую суд счел нападением на силовиков. 

«Учитывая обстоятельства и имеющиеся видеозаписи, мы полагаем, что суровый приговор Загребельному имеет целью не восстановление справедливости, а трансляцию обществу идеи неприкасаемости сотрудников правоохранительных органов, а особенно сотрудников ФСБ», — заключают правозащитники. 

Напомним, в ноябре 2019 года Артема Загребельного задержали в подъезде собственного дома сотрудники ФСБ. По словам Артема, сотрудники не предъявили удостоверения, не представились, не и при этом пытались задержать его с применением физической силы. В ответ Артем распылил в них перцовый баллончик, пишет Медиазона. В квартире Загребельного провели обыск и доставили его в отделения. Задержанный говорил, что сотрудники били его и издевались, медэкспертиза зафиксировала у мужчины ушибы и перелом ребра. Загребельный утверждал, что под давлением признался в покушении на жизнь оперативника. 

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