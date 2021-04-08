Красношейная поганка, хрустан и кобчик: кого предлагают добавить в Красную книгу Томской области

Региональная комиссия по редким и исчезающим видам растительного и животного мира рассмотрела предложения по включению объектов в третье издание Красной книги, сообщает пресс-служба обладминистрации.





В состав комиссии входят специалисты профильных областных департаментов, Облкомприроды, региональных управлений Россельхознадзора и Росприроднадзора, а также научные сотрудники структурных подразделений ТГУ.





«С 2013 года ученые исследовали в регионе свыше 70 видов потенциально редких растений, животных и грибов, и мониторинг будет продолжаться вплоть до переиздания региональной Красной книги в 2023 году, — пояснила директор ОГБУ «Облкомприрода», заместитель председателя комиссии Юлия Лунёва. — Сбор и анализ новых данных позволит принять взвешенное решение о присвоении им статуса редкости и разработать меры по дальнейшей охране».