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08 апреля,
2021
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Новости

Красношейная поганка, хрустан и кобчик: кого предлагают добавить в Красную книгу Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Региональная комиссия по редким и исчезающим видам растительного и животного мира рассмотрела предложения по включению объектов в третье издание Красной книги, сообщает пресс-служба обладминистрации.


В состав комиссии входят специалисты профильных областных департаментов, Облкомприроды, региональных управлений Россельхознадзора и Росприроднадзора, а также научные сотрудники структурных подразделений ТГУ.


«С 2013 года ученые исследовали в регионе свыше 70 видов потенциально редких растений, животных и грибов, и мониторинг будет продолжаться вплоть до переиздания региональной Красной книги в 2023 году, — пояснила директор ОГБУ «Облкомприрода», заместитель председателя комиссии Юлия Лунёва. — Сбор и анализ новых данных позволит принять взвешенное решение о присвоении им статуса редкости и разработать меры по дальнейшей охране».

Красношейная поганка
Красношейная поганка
Фото: Википедия

Согласно мониторингу ученых ТГУ, особая охрана нужна девяти видам птиц, пяти — млекопитающим, двум — насекомым, 11 — грибам и 24 — лишайникам.


«Сохранить редкие виды лишайников, к примеру, возможно только на нетронутых природных территориях, — отметил доцент ТГУ Алексей Борисенко. — Любое антропогенное воздействие может привести к их исчезновению. Они настолько редкие, что в природе обнаруживаются случайным образом: определить некоторые виды можно только путем исследований ДНК. Поэтому человек может даже не знать, что своей хозяйственной деятельностью уничтожает ценные растения».


Среди млекопитающих, которым предлагается присвоить статус редких, — выдра, северный олень, летучая мышь – двухцветный кожан, а также по одному виду суслика и хомяка. Среди птиц — обыкновенная горлица, овсянка-ремез, хрустан, кобчик, дубровник, красношейная поганка и другие.

Хрустан
Хрустан
Кобчик
Кобчик
Дубровник
Дубровник
Овсянка-ремез
Овсянка-ремез
Обыкновенная горлица
Обыкновенная горлица

Одобрить или отклонить поступившие от ученых предложения комиссии предстоит после дополнительных исследований по каждому заявленному виду растений, животных и грибов. Некоторые из них в 2020 году были включены в Красную книгу России, а значит, автоматически должны числиться в региональной.


Для справки: Региональная Красная книга переиздается каждые десять лет. Очередной, третий, выпуск сборника запланирован на 2023 год. Его подготовкой занимаются специалисты ОГБУ «Облкомприрода», департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, научные сотрудники ТГУ.

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