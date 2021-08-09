Красноярский юрист оспаривает в суде указ регионального санврача об обязательной вакцинации

23 июня главный санврач Красноярского края подписал указ, по которому работодатели обязаны обеспечить вакцинацию 60% своих сотрудников. Красноярский юрист Сергей Напольских через суд требует, чтобы региональный Роспотребнадзор отменил это требование.

«Мне, как адвокату, ежедневно пишут десятки людей, которые столкнулись с ультимативным требованием работодателя пройти вакцинацию, либо быть отстраненным от работы без содержания, — объясняет Сергей в инстаграм причину иска . — С другой стороны мне пишут собственники бизнеса, которые не могут заставить сотрудников вакцинироваться, но и отстранить от работы тоже не могут, потому что велика вероятность остаться без работников. Получается замкнутый круг. А если проигнорировать предписание, то можно получить штраф от 200 до 500 тыс. руб».

Адвокат добавляет, что относится к самой прививке положительно, но считает, что постановление санврача незаконно. Роспотребнадзор, по мнению юриста, должен сам стимулировать население к вакцинации, а не перекладывать полномочия на работодателей.

Ранее ТВ2 сообщало, что обязательную вакцинацию ввели для сотрудников Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Тех, кто не сделает прививку могут отстранить от работы.