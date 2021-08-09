{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Красноярский юрист оспаривает в суде указ регионального санврача об обязательной вакцинации
Новости

Красноярский юрист оспаривает в суде указ регионального санврача об обязательной вакцинации

ТВ2
ТВ2 ТВ2
40 минут назад

23 июня главный санврач Красноярского края подписал указ, по которому работодатели обязаны обеспечить вакцинацию 60% своих сотрудников. Красноярский юрист Сергей Напольских через суд требует, чтобы региональный Роспотребнадзор отменил это требование.

«Мне, как адвокату, ежедневно пишут десятки людей, которые столкнулись с ультимативным требованием работодателя пройти вакцинацию, либо быть отстраненным от работы без содержания, — объясняет Сергей в инстаграм причину иска. — С другой стороны мне пишут собственники бизнеса, которые не могут заставить сотрудников вакцинироваться, но и отстранить от работы тоже не могут, потому что велика вероятность остаться без работников. Получается замкнутый круг. А если проигнорировать предписание, то можно получить штраф от 200 до 500 тыс. руб».

Адвокат добавляет, что относится к самой прививке положительно, но считает, что постановление санврача незаконно. Роспотребнадзор, по мнению юриста, должен сам стимулировать население к вакцинации, а не перекладывать полномочия на работодателей.

Ранее ТВ2 сообщало, что обязательную вакцинацию ввели для сотрудников Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Тех, кто не сделает прививку могут отстранить от работы.

 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.