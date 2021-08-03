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Главная Новости Красноярский тяжелоатлет сдвинул 65-тонный «Боинг» и обновил рекорд России
Новости

Красноярский тяжелоатлет сдвинул 65-тонный «Боинг» и обновил рекорд России

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Красноярский спортсмен Иннокентий Веселов сдвинул Boeing 737-500 на 17 метров и побил рекорд России, сообщает издание «Проспект Мира». Масса самолета составляет более 65 тонн. 

В июне 2021 года житель Сургута Максим Гамецкий поставил рекорд России в силовом экстриме, сдвинув 40-тонный самолет на 15 метров за 39 секунд. Красноярец Иннокентий Веселов сдвинул более тяжелый «Боинг» на 17 метров за 45 секунд. 

«Семь с половиной — восьмерочка, — оценил Иннокентий сложность выполненной задачи по десятибальной шкале. — Можно еще брать самолет тяжелее, можно увеличивать нагрузку. Очень интересные ощущения, было круто!».

Иннокентий Веселов — мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму. Его самым сильным человеком Сибири.  В 2016 году Иннокентий десять раз за минуту поднял внедорожник и получил кубок Красноярского края по силовому экстриму. 

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