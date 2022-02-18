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«30 тысяч вагонов загрязняющих веществ в год»: Красноярский край назван регионом с самым грязным воздухом в России

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Красноярский край стал регионом с самым загрязненным воздухом в России, чему способствует высокий уровень выбросов в промышленном Норильске, сообщила РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), или 30 тыс. вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — рассказала Радионова.

Митинг в Красноярске. Архивное фото
Митинг в Красноярске. Архивное фото

На втором месте — город Череповец в Вологодской области с выбросами в 280 тыс. т, это 1,7% всех выбросов по России.

Замыкает тройку Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тыс. т (1,6%).

По словам Радионовой, если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020–2022 годы, то наиболее загрязненными территориями в России, по данным Росприроднадзора являются Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края. Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

В декабре собственный список самых загрязненных городов опубликовало Минприроды. На первой строчке в нем оказались сразу три города в Бурятии — Гусиноозерск, Селенгинск и Улан-Удэ. Из числа городов Красноярского края в списке, помимо Норильска, фигурировали также Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск. Всего в список попали 35 городов России. Глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что эти города могут стать частью обновленного федерального проекта «Чистый воздух» (часть нацпроекта «Экология») летом 2022 года.

В 2020 году свою оценку уровней загрязненности атмосферы в России представила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. По ее расчетам, на одного жителя России пришлось в среднем около 155 кг вредных выбросов в год — эта цифра колеблется от 23 кг до 1,6 т в зависимости от региона. Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия (3,7 млн т выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий).

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