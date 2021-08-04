Красноярский край, Иркутск и Бурятию заволокло дымом от якутских пожаров

Местные жители в Эвенкийском районе Красноярского края, Иркутской области и Улан-Удэ жалуются на сильную задымленность и недостаток кислорода. Причина дыма — пожары в Якутии, где огнем охвачены около 1 млн га леса.

«Крупные населенные пункты района – Тура, Байкит и Ванавара — в настоящее время окутаны плотным дымом. Сильная задымленность не дает проникать солнцу, дневное время суток больше напоминает сумерки, чувствуется кислородная недостаточность. Как сообщают в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР, в соответствии с космическим мониторингом это дым от лесных пожаров из Якутии», — пишет на своем сайте администрация Эвенкийского района края.

Сейчас воздух перемещается в западном направлении, а улучшить обстановку с дымом может только изменение ветра и дожди, но точных прогнозов на это нет.