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Главная Новости Красноярский край, Иркутск и Бурятию заволокло дымом от якутских пожаров
Новости

Красноярский край, Иркутск и Бурятию заволокло дымом от якутских пожаров

ТВ2
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час назад

Местные жители в Эвенкийском районе Красноярского края, Иркутской области и Улан-Удэ жалуются на сильную задымленность и недостаток кислорода. Причина дыма — пожары в Якутии, где огнем охвачены около 1 млн га леса.

«Крупные населенные пункты района – Тура, Байкит и Ванавара — в настоящее время окутаны плотным дымом. Сильная задымленность не дает проникать солнцу, дневное время суток больше напоминает сумерки, чувствуется кислородная недостаточность. Как сообщают в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР, в соответствии с космическим мониторингом это дым от лесных пожаров из Якутии», — пишет на своем сайте администрация Эвенкийского района края.

Сейчас воздух перемещается в западном направлении, а улучшить обстановку с дымом может только изменение ветра и дожди, но точных прогнозов на это нет.

Автор:  администрация Эвенкийского района

Также заволокло дымом и север Иркутской области, написал у себя в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«5 районов севера области — в дымке от лесных пожаровПо большей части - не наших. Сильно горит Якутия. В зоне задымления — 25 населённых пунктов Казачинско-Ленского, Киренского, Усть-Кутского, Бодайбинского и Катангского районов. В Усть-Куте очень плохая видимость, появился запах гари. На видео — то, какая сейчас обстановка в городе. Примерно такая же - в Киренске. Пока в той местности находится циклон, который не даёт дымке покинуть территорию. Однако синоптики прогнозируют небольшой дождь. Он может улучшить ситуацию», — говорится в сообщении.

Отметим, в Иркутской области тоже действуют лесные пожары — там горит около 115 тысяч гектаров леса. В нескольких районах региона ввели режим ЧС.

Дым лесных пожаров Якутии долетел и до Бурятии. Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, задымленность во всех районах республики и Улан-Удэ, связана с лесными пожарами в Якутии и Иркутской области.

Автор:  Телекомпания "Ариг Ус"

Отметим, по данным Авиалесохраны в Якутии горит около 1 млн га леса.

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