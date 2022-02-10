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Красноярские ученые вместе с иностранными коллегами разработали молекулы для обнаружения и лечения ковида

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Международная группа ученых из России, Финляндии, Италии, Китая, Тайваня и Канады разработала методику создания аптомеров (искусственных молекул) для обнаружения или нейтрализации вирусов. Об этом сообщает Красноярский научный центр СО РАН, ученые из которого вошли в группу исследователей.

Аптомеры — это одноцепочечные молекулы ДНК или РНК, способные присоединяться к любой биологической «мишени», например, S-белку коронавируса COVID-19, с помощью которого тот проникает в клетки человека. Механизм работы аптомеров похож на принцип, по которому действуют антитела человеческого организма, они так же могут блокировать активность вируса.

Такие искуственные молекулы ученые сначала моделируют на компьютере и создают структуру аптомера, затем отобранные варианты проверяют на способность связываться с нужным белком. Как отмечают авторы технологии, ее особенность заключается в использовании вычислительных мощностей суперкомпьютера для быстрого конструирования апотмеров, которые блокируют заражение вирусами.

С помощью новой технологии ученые создали модифицированный аптамер Apt31, нацеленный на связывание именно с белком шипа (S-белком) коронавируса. Этот аптомер обладает наиболее сильным связыванием с белком по сравнению с ранее созданными молекулами.

«Предварительные результаты показывают, что полученные аптамеры являются многообещающими кандидатами для обнаружения и блокировки вируса SARS-CoV-2. Кроме того, разработанный нами подход для создания аптамеров может способствовать созданию диагностических и терапевтических средств для других вирусов семейства коронавирусов или их мутировавших вариантов», — рассказала завлабораторией центра Анна Кичкайло.

Ученые отмечают, что благодаря высокой универсальности технологии, компьютерный дизайн аптомеров можно будет использовать для диагностики и лечения не только коронавирусов, но и других заболеваний.

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