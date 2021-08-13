Красноярские альпинистки первыми в мире покорили один из пиков в Киргизии

В восхождение на пик высотой 4 818 метров альпинистки Марина Попова и Мария Дюпина из Красноярска вместе с Надеждой Оленёвой из Пермского края отправились 4-5 августа. Вершина находится на киргизской долине Орточашма недалеко от ущелья Каравшин. Девушки стали первыми, кто покорил скальный пик.

«Я не первый раз в Каравшине, и знаю капризы местной погоды, которая в этом году была в целом плохой: часто шел мокрый снег и град. Но для альпинистов это не всегда помеха. Мы оцениваем риски и принимаем решение: идти на восхождение или нет. На этот первопроход мы пошли в таких условиях потому, что были уверены: они хоть и суровы, но не критичны для безопасного восхождения. Хорошо, что у нас есть богатый сибирский опыт сурового климата! Несколько раз за восхождение вымокли и замерзли, но зато получили невероятные впечатления как спортсменки и первооткрывательницы. Ведь мы побывали на вершине, на которой никто и никогда до нас не был», — приводит портал слова руководителя команды Марины Поповой.