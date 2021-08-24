{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Красноярская прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего горожан «кучей дерьма»
Новости

Красноярская прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего горожан «кучей дерьма»

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего  жителей города "ноющей кучей дерьма"  за критику фигуриста Алексея Ягудина, который не заметил в городе смога от лесных пожаров, сообщает ТАСС

«Я почитал комменты в инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?, — написал  Андрей Агафонов на своей странице в фейсбук  11 августа. — И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд».

Позднее пост исчез со страницы чиновника, а сам он отрицал, что имел ввиду жителей города. Однако видео со скрином поста опубликовал телеграм-канал Борус.

В беседе с журналистом Mash  чиновник, оправдываясь, заявил, что превратились в ноющую кучу дерьма не красноярцы, а люди, критикующие Ягудина в комментариях. Утром 12 августа пост Андрея Агафонова пропал из фейсбука. Изданию NGS24.RUАгафонов сказал, что пост удалила администрация соцсети, а сам он забанен на месяц. Начальник Агафонова – первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко заявил тогда, что  никаких кадровых решений предпринимать не намерен и в чем-то даже солидарен со своим советником.

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг в начале августа более 1700 населенных пунктов в Красноярском крае и Иркутской области. Из-за сильного смога приходилось отменять полеты, а красноярцам рекомендовали как можно меньше находиться на улице.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.