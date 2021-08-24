Красноярская прокуратура проверит слова чиновника, назвавшего горожан «кучей дерьма»

Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего жителей города "ноющей кучей дерьма" за критику фигуриста Алексея Ягудина, который не заметил в городе смога от лесных пожаров, сообщает ТАСС .

«Я почитал комменты в инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?, — написал Андрей Агафонов на своей странице в фейсбук 11 августа. — И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд».

Позднее пост исчез со страницы чиновника, а сам он отрицал, что имел ввиду жителей города. Однако видео со скрином поста опубликовал телеграм-канал Борус.

В беседе с журналистом Mash чиновник, оправдываясь, заявил, что превратились в ноющую кучу дерьма не красноярцы, а люди, критикующие Ягудина в комментариях. Утром 12 августа пост Андрея Агафонова пропал из фейсбука. Изданию NGS24.RUАгафонов сказал, что пост удалила администрация соцсети, а сам он забанен на месяц. Начальник Агафонова – первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко заявил тогда, что никаких кадровых решений предпринимать не намерен и в чем-то даже солидарен со своим советником.

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг в начале августа более 1700 населенных пунктов в Красноярском крае и Иркутской области. Из-за сильного смога приходилось отменять полеты, а красноярцам рекомендовали как можно меньше находиться на улице.