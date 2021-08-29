Красноярская крыса Рататуй спасла жизнь другому грызуну, став донором крови

Самец крысы по кличке Рататуй стал «героем». В красноярской ветеринарной клинике «Лимпопо» требовалась помощь крысе, которой удалили селезенку, и Рататуй стал донором, пишет Тайга. инфо.

Как сообщила клиника, Рататуй живет в клинике около двух лет. Он поучаствовал в переливании крови несколько недель назад, операция прошла для крыс успешно, пациента выписали домой.

Теперь подписчики станиц клиники «Лимпопо» называют Рататуя «героем» и «умничкой». Врачи же говорят, что он восстанавливается после спасения другой жизни — «спит на теплом гамачке, слушает песни птиц», «живет припеваюче».