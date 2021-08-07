Красноярск накрыло смогом от якутских пожаров

Дым от лесных пожаров добрался до Красноярска: смог от природных пожаров накрыл город. Жители Красноярска утром 7 августа начали жаловаться на задымление и выкладывать в соцсети фото и видео из своих окон, пишет телеканал ТВК.

Автор: МЧС по Красноярскому краю

«Красноярцы делятся кадрами с высоты, на которых отчетливо заметна пелена дыма, накрывшая город. Из окон не видно даже ближайших районов и чувствуется запах гари. Водители пожаловались на плохую видимость на дорогах», — говорится в сообщении телеканала.