Красноярск накрыло смогом от якутских пожаров
Дым от лесных пожаров добрался до Красноярска: смог от природных пожаров накрыл город. Жители Красноярска утром 7 августа начали жаловаться на задымление и выкладывать в соцсети фото и видео из своих окон, пишет телеканал ТВК.
«Красноярцы делятся кадрами с высоты, на которых отчетливо заметна пелена дыма, накрывшая город. Из окон не видно даже ближайших районов и чувствуется запах гари. Водители пожаловались на плохую видимость на дорогах», — говорится в сообщении телеканала.
Карта активистов «Красноярск. Небо» показывает очень сильное загрязнение в городе. В красноярском аэропорту массово задерживают рейсы из-за плохой видимости.
В МЧС подтверждают, что дым от пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии добрался и до Красноярска. И советуют гражданам соблюдать некоторые рекомендации: реже выходить на улицу, использовать в доме увлажнители, регулярно проводить в доме влажную уборку, увеличить потребление воды, исключить из рациона жирную пищу и газированные напитки, а также не пить алкоголь.