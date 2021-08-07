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Главная Новости Красноярск накрыло смогом от якутских пожаров
Новости

Красноярск накрыло смогом от якутских пожаров

ТВ2
ТВ2 ТВ2
45 минут назад

Дым от лесных пожаров добрался до Красноярска: смог от природных пожаров накрыл город. Жители Красноярска утром 7 августа начали жаловаться на задымление и выкладывать в соцсети фото и видео из своих окон, пишет телеканал ТВК.

Автор:  МЧС по Красноярскому краю

«Красноярцы делятся кадрами с высоты, на которых отчетливо заметна пелена дыма, накрывшая город. Из окон не видно даже ближайших районов и чувствуется запах гари. Водители пожаловались на плохую видимость на дорогах», — говорится в сообщении телеканала. 

Карта  активистов «Красноярск. Небо» показывает очень сильное загрязнение в городе.  В красноярском аэропорту массово задерживают рейсы из-за плохой видимости. 


В МЧС подтверждают, что дым от пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии добрался и до Красноярска. И советуют гражданам соблюдать некоторые рекомендации:  реже выходить на улицу, использовать в доме увлажнители, регулярно проводить в доме влажную уборку, увеличить потребление воды, исключить из рациона жирную пищу и газированные напитки, а также не пить алкоголь. 

 

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