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Красноярец запер в квартире и избил врача-терапевта

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43-летний красноярец избил и удерживал в квартире врача-терапевта, приехавшую осмотреть его бабушку. Мужчину заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

9 августа врач-терапевт Красноярской межрайонной поликлиники № 1 приехала по вызову пришла в одну из квартир Красноярска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК. После осмотра и оказания медпомощи она хотела уйти, но внук пациентки запер входную дверь, нанес медику не менее восьми колюще-режущих ударов и лишил свободы передвижения.

Обвиняемый задержан и находится в СИЗО. В ходе допроса он частично признал вину, возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.     

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