Красноярец за вознаграждение ищет убийцу суслика на острове Татышев
Житель Красноярска Вадим Юшин объявил награду за информацию о человеке, который убил суслика на острове Татышев в выходные. Очевидцы сняли на видео, как неизвестный ударил животное тапком, пишет Тайга.инфо. На видео мужчина заявил, что ему «абсолютно не стыдно».
«Ручные, классные, забавные. Они всегда вызывают улыбку и дарят только хорошее настроение, — написал он в своем Инстаграм. — Спустя некоторое время я узнаю, что какой-то неадекватный человек на глазах детей и отдыхающих убивает тапком это чудесное создание. Я возмущен, меня эта ситуация очень разозлила. Поэтому, я объявляю вознаграждение в размере 10 000 рублей за информацию о нахождении этого человека».
Также в после он обратился к мэру Красноярска и администрации города с просьбой сделать суслика символом острова.
Как сообщили в полиции красноярскому порталу «Проспект мира», по факту убийства животного проводится проверка. В пресс-службе Татышев-парка сказали, что сейчас обсуждается введение профилактических мер против жестокого обращения с сусликами.
Отметим, кадры с животным и мужчиной, который предположительно убил суслика, опубликовал «7 канал». Мужчина заявил, что ему за поступок ему не стыдно.