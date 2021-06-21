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Главная Новости Красноярец за вознаграждение ищет убийцу суслика на острове Татышев
Новости

Красноярец за вознаграждение ищет убийцу суслика на острове Татышев

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Житель Красноярска Вадим Юшин объявил награду за информацию о человеке, который убил суслика на острове Татышев в выходные. Очевидцы сняли на видео, как неизвестный ударил животное тапком, пишет Тайга.инфо. На видео мужчина заявил, что ему «абсолютно не стыдно».

«Ручные, классные, забавные. Они всегда вызывают улыбку и дарят только хорошее настроение, — написал он в своем Инстаграм. — Спустя некоторое время я узнаю, что какой-то неадекватный человек на глазах детей и отдыхающих убивает тапком это чудесное создание. Я возмущен, меня эта ситуация очень разозлила. Поэтому, я объявляю вознаграждение в размере 10 000 рублей за информацию о нахождении этого человека».

Также в после он обратился к мэру Красноярска и администрации города с просьбой сделать суслика символом острова.

Фото:  Ручной суслик на острове Татышев
Автор:  ru.wikipedia.org

Как сообщили в полиции красноярскому порталу «Проспект мира», по факту убийства животного проводится проверка. В пресс-службе Татышев-парка сказали, что сейчас обсуждается введение профилактических мер против жестокого обращения с сусликами.

Отметим, кадры с животным и мужчиной, который предположительно убил суслика, опубликовал «7 канал». Мужчина заявил, что ему за поступок ему не стыдно.

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