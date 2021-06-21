Красноярец за вознаграждение ищет убийцу суслика на острове Татышев

Житель Красноярска Вадим Юшин объявил награду за информацию о человеке, который убил суслика на острове Татышев в выходные. Очевидцы сняли на видео, как неизвестный ударил животное тапком, пишет Тайга.инфо. На видео мужчина заявил, что ему «абсолютно не стыдно».

«Ручные, классные, забавные. Они всегда вызывают улыбку и дарят только хорошее настроение, — написал он в своем Инстаграм. — Спустя некоторое время я узнаю, что какой-то неадекватный человек на глазах детей и отдыхающих убивает тапком это чудесное создание. Я возмущен, меня эта ситуация очень разозлила. Поэтому, я объявляю вознаграждение в размере 10 000 рублей за информацию о нахождении этого человека».

Также в после он обратился к мэру Красноярска и администрации города с просьбой сделать суслика символом острова.