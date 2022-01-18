Красноярец уснул на железнодорожных путях, попал под поезд и остался жив

В Красноярском крае поезд проехал над спящим на путях мужчиной. Красноярец остался жив, врачи диагностировали у него лишь ушибы и алкогольное опьянение.

17 января на перегоне станций Крол — Джетка машинист поезда «Красноярск — Абакан» увидел в железнодорожной колее человека и экстренно затормозил. После остановки состава транспортные полицейские и работники поездной бригады нашли под вторым вагоном спящего мужчину. На видео голос за кадром отмечает, что красноярец пытался продолжить сон, несмотря на случившееся.

«Из-за сильного алкогольного опьянения он не мог самостоятельно двигаться, разговаривать и не воспринимал происходящее вокруг, — сообщает Управление на транспорте МВД РФ по СФО . — Убедившись в отсутствии у гражданина опасных повреждений, сотрудники полиции и железнодорожники извлекли его из-под вагона и с помощью одеяла занесли в состав, чтобы доставить на ближайшую станцию и передать медицинским работникам».

Уснувшим в железнодорожной колее оказался 36-летний житель Красноярска. Полицейские установили, что он выпивал со знакомым, а после пошел на железнодорожную станцию, чтобы встретить товарища. Врачи Курагинской районной больницы диагностировали у красноярца ушибы и алкогольное опьянение, он остается под наблюдением медиков.

«Благодаря своевременной помощи сотрудников транспортной полиции и работников железной дороги пациент избежал обморожения и возможной смерти от переохлаждения — ночью температура воздуха в регионе опустилась до 18 градусов ниже нуля», — отмечают в пресс-службе транспортной полиции.