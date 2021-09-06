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Новости

Красноярец с топором напал на ветеринарную клинику, где умерла его собака

ТВ2 ТВ2

В Красноярске мужчина пришел с топором и устроил погром в одной из ветеринарных клиник, где после операции умерла его собака, сообщили в пресс-службе полиции по региону.

Как рассказали в МВД, мужчина был постоянным клиентом клиники. Он оставил своего питомца на процедуры, но во время операции животное скончалось. Об этом хозяину сотрудники клиники сообщили по телефону. Чуть позже он пришел туда с топором, разбил стойку администратора и телевизор в холле.

Полиция начала проверку по факту случившегося. О потерпевших не сообщается.

Как пишет красноярская телекомпания ТВК, речь идет о клинике «Бетховен».

 

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