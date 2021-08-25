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Красноярец поменял документы, чтобы стать сибиряком по национальности

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Автор красноярского издания «Город Прима» Алексей Кривогорницын сменил фамилию и национальность. Фамилию Тайганавт он взял по нику в соцсетях, а в графе «национальность» у журналиста теперь указано «сибиряк».

Автор:  из инстаграма Алексея

Алексей рассказал «Городу Прима», что хотел сменить фамилию и национальность еще в прошлом году, но не смог этого сделать из-за антиковидных ограничений. Сейчас ограничения сняли, и журналист смог переоформить документы. По его словам, без особых сложностей.

«Работники ЗАГСа удивились, конечно, сказали, что такой национальности официально нет, поэтому проверьте, правильно ли мы ее вам сейчас вписываем, само слово. Я тоже удивился, а как еще слово «сибиряк» можно написать. Ну, такая формальность, — пояснил Тайганавт. — Сибиряк — для меня вполне очевидная вещь. Я себя с этой национальностью и ассоциирую. Она сформировалась за несколько столетий. Есть свои особенности. Было бы удивительно для меня выбирать другую национальность».

Смена документов для себя и для дочери обошлась Алексею в 2,3 тысячи рублей. 

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