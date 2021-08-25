Красноярец поменял документы, чтобы стать сибиряком по национальности

«Работники ЗАГСа удивились, конечно, сказали, что такой национальности официально нет, поэтому проверьте, правильно ли мы ее вам сейчас вписываем, само слово. Я тоже удивился, а как еще слово «сибиряк» можно написать. Ну, такая формальность, — пояснил Тайганавт. — Сибиряк — для меня вполне очевидная вещь. Я себя с этой национальностью и ассоциирую. Она сформировалась за несколько столетий. Есть свои особенности. Было бы удивительно для меня выбирать другую национальность».