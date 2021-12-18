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«КрасАвиа» будет летать из Стрежевого в Красноярск

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С 5 января из Стрежевого можно будет улететь в Красноярск через стыковку в Томске, сообщает областная администрации. Рейсы выполнит авиакомпания «КрасАвиа».

Рейсы будут выполняться на современных 46-48-местных самолетах ATR-42 по средам, пятницам и воскресеньям. Из аэропорта «Томск» борт будет вылетать в 9.05, приземляться в Стрежевом в 10.35. Обратно из Стрежевого самолет вылетит в 11.05 и прилетит в Томск в 12.35. После 50-минутной стоянки борт в 13.25 отправляется в Красноярск и прибывает туда в 14.45. Время в пути составит около трех с половиной часов.

«Для молодежи и пенсионеров будет действовать льготный тариф - 7 тысяч рублей (на участке Красноярск - Томск и Томск ‑ Красноярск количество мест для льготной категории ограничено). Для остальных пассажиров билеты будут стоить от 12,2 тысяч рублей», — говорится в сообщении администрации.

Также в 2022 году сохранится льготный тариф в 5 тысяч рублей на авиарейсы Томск – Стрежевой и Стрежевой – Томск. Льготные билеты субсидируются из регионального бюджета. Пользоваться льготой могут молодые люди не старше 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Приобрести билеты без сборов и узнать расписание можно на сайте авиакомпании.

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