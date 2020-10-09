КПРФ в Томске: мы не поддерживали кандидата от «Единой России»

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Депутаты-коммунисты Думы города Томска решили объяснить, почему не стали выдвигать своего представителя на пост председателя городского собрания. О том, что такая договоренность с Андреем Петровым была и что его кандидатуру собиралась поддержать вся оппозиция, рассказали позже и независимые кандидаты, и лидер томского отделения «Справедливая Россия» Галина Немцева.

Сразу после объявления первых результатов выборов КПРФ говорила о том, что исполнительная власть приложит все усилия для того, чтобы скомпрометировать новый состав городской Думы. Наши опасения подтвердились на 1-м же собрании. Выборы спикера были превращены в спектакль, направленный именно на дискредитацию самой Думы, а не только КПРФ, — говорится в политзаявлении КПРФ.

Коммунисты подчеркивают, что голосование на 1-м собрании городской Думы было тайным и анонимным. И поэтому «расклады» и попытки обнародовать, кто как голосовал в городской Думе – это чистой воды спекуляция, считают депутаты-коммунисты.

Очевидно, они намекают на «расклад», который опубликовал в соцсетях сразу после голосования депутат Госдумы РФ от ЛДПР Алексей Диденко.

Тот факт, что руководитель фракции КПРФ Андрей Петров не стал выдвигать свою кандидатуру на пост спикера городской Думы, коммунисты объяснили тремя причинами. «Во-первых, должность председателя отнимает много времени, которое лучше потратить на координацию работы фракции, ведь большинство депутатов от КПРФ не имеют опыта. Во-вторых, спикер городской Думы – должность на освобожденной основе, которая подразумевает увольнение с «основной» работы. Оставить преподавание и научную работу в ТГАСУ, дело, которому была посвящена вся жизнь, наш товарищ Андрей Петров не счел возможным. В-третьих, фракцию КПРФ интересует реальная полезная работа в Думе, а не лидерство ради лидерства. Мы избрались, чтобы принимать решения в интересах большинства, и наоборот, блокировать те вещи, которые будут идти вразрез с этими интересами. Для этого не нужно кресло спикера», — пишут коммунисты.

«На период этого отпуска ничего не предвещало беды, — пишет лидер СР в Томске Галина Немцева в своем Телеграм-канале. — Мы договорились с одной из парламентских партий о поддержке их кандидата на должность спикера гордумы, ситуация была достаточно стабильная, партнеры демонстрировали уверенность и убеждали в железных договоренностях с другими депутатскими группами. По возращении из отпуска оказалось , что в день заседания гордумы что-то пошло не так и «наш кандидат» даже не выдвинул свою кандидатуру... оказалось, что накануне ребята решили играть свою самостоятельную игру, не предупредив нас... Результаты голосования известны».

И хотя Галина Немцева не называет напрямую партию, с которой была договоренность, нетрудно догадаться, что это была КПРФ, вторая по количеству депутатов после ЕР фракция в Гордуме. «Ничего страшного не случилось, — подводит итог Немцева, — просто наши молодые депутаты сразу убедилась, что «никому верить нельзя», это хороший опыт, но хотелось бы, чтобы договоренности в Умном Городе соблюдались».

О том, что коммунисты отказались выдвигать своего представителя на пост председателя Думы, прямо накануне заседания рассказал в прямом эфире Инстаграма ТВ2 и Давид Аветян: «Накануне перед заседанием, вечером 5 сентября, узнали, что КПРФ не будут выдвигать своего кандидата Андрея Петрова на пост спикера. Поэтому прямо перед самим заседанием пришлось думать, что нам делать».

«Независимых депутатов обвели вокруг пальца. Да, подло, да, цинично. Постоянно участвуя в переговорах и говоря, что будет выдвигаться на спикерство, «лидер» в городской Думе Петров оттягивал внимание независимых на себя. И лишь в ночь перед голосованием стало известно, что он не выдвигается», — пишет в соцсетях другой независимый депутат Игорь Лютаев.