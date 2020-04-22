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22 апреля,
2020
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КПРФ наградила мэра Новосибирска премией за «заслуги в сохранении ценностей социализма»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

КПРФ наградила мэра Новосибирска Анатолия Локтя Ленинской премией за «заслуги в сохранении ценностей социализма». Премию вручали к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, сообщается на сайте партии. 

КПРФ наградила мэра Новосибирска премией за «заслуги в сохранении ценностей социализма»
Фото: газета «Коммерсант»

Анатолия Локтя представили к награде «за настойчивое внедрение перспективных форм планирования и организации хозяйственной жизни, активное содействие передовой социальной практике, постоянную и эффективную поддержку науки, культуры, образования и здравоохранения, общественно-политическую деятельность по защите социально-экономических и духовных достижений СССР, непосредственное участие в укреплении Союзного государства Белоруссии и России».


Вместе с мэром Новосибирска награды удостоился президент Вьетнама Нгуен Фо Чонг, публицист и член компратии Украины Георгий Крючков, первый секретарь ЦК КП КПРФ в 1990-1991 годах Иван Полозков, а также Дом-музей Ленина в Казани.


Ленинская премия, как следует из информации на сайте КПРФ, вручается за «заслуги в сохранении и преумножении ценностей социализма, созидательное участие в общественно-политической и социально-культурной жизни».

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