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09 марта,
2021
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Кожевниковец поймал 3,7 кг рыбы на чемпионате по ловле на мормышку

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В селе Мельниково прошел чемпионат Томской области по рыбной ловле на мормышку. За победу на соревнованиях боролись 33 спортсмена из Томской и Новосибирской областей, сообщает областной департамент культуры и спорта.

Кожевниковец поймал 3,7 кг рыбы на чемпионате по ловле на мормышку

В личном первенстве сильнейшим стал Юрий Ивашков из села Кожевниково. Рыбак поймал на мормышку 3 килограмма 762 граммов рыбы. Второе место занял томич Алексей Кравцов из команды «Чистые пруды», третье – Виктор Ильин из Кожевникова.


Юрий Ивашков по итогам чемпионата выполнил норматив кандидата в мастера спорта и вошел в состав сборной Томской области по рыболовному спорту. Из 11 команд лучший результат показала сборная Кожевниковского района «13 кордон». В состав команды вошли Александр Гульбин, Юрий Ивашков и Виктор Ильин.


Мормышка — это вид рыболовной снасти, представляющий из себя крючок, впаянный в свинцовую или оловянную дробинку. Чаще мормышка применяется для зимней рыбалки.

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