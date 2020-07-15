Коворкинг-зона и кофейня откроются в здании бывшего госпиталя Красных казарм

Собственник объекта рассказал, что историческое здание задумано как архитектурная доминанта нового микрорайона «Михайловский парк-квартал». В нем планируется расположить коворкинг-зону, клуб по интересам и кофейню. Входная зона в микрорайон будет расположена напротив памятника.

«Работы на завершающей стадии. Мы планируем полностью восстановить объект к октябрю и приступить к отделке. Также до холодов предстоит подключить здание ко всем инженерным коммуникациям», — сообщает заместитель генерального директора компании-собственника здания АО СЗ «Михайловский парк-квартал» Вадим Поляков.

Однако на проектах будущего Михайловского парка-квартала эту «архитектурную доминанту» с трудом можно найти. Тем не менее руководитель регионального Центра по охране памятников Елена Перетягина довольна ходом работ. «Реставраторы снимают пыль и элементы краски, чтобы сохранить защитный слой кирпичей. Каждый кирпич фасада чистят вручную при помощи малярных сеток, а стыки в кладке — с помощью зубных щеток. Такой трепетный подход специалистов позволит сохранить аутентичный вид старинного фасада», — говорит Елена Перетягина. Она добавила, что при восстановлении разрушенных участков фасада используются исключительно старинные кирпичи, чтобы сохранить исторический облик здания.

«Красные казармы» — один из символов старого Томска. Это почти 30 зданий, расположенных на улице Пушкина, 63–71 и в Северном городке. Военный городок был построен в 1912 году по проекту А.И. фон Гогена, известного петербургского архитектора, действительного члена Академии художеств. Здесь дислоцировались сибирские полки.





Во время Февральской революции 1917 года большая часть солдат Красных казарм перешла на сторону большевиков. После контрреволюционного переворота в Сибири в 1918 году казармы заняли войска Временного сибирского правительства. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года здесь вспыхнуло большевистское восстание, но оно было быстро подавлено. В декабре 1919 года большевистский подпольный комитет отправил в Красные казармы вести работу среди солдат своих комиссаров, поэтому когда в городе началось антиколчаковское вооруженное восстание, то большинство частей гарнизона Красных казарм перешли на сторону большевиков.





С 1941 года в корпусах казарм разместился эвакуированный 1-й Московский государственный подшипниковый завод – предшественник Томского подшипникового. В 1978 году здания «Красных казарм» были приняты на государственную охрану как памятники истории и культуры.





В 2013 году в процессе банкротства ОАО «Ролтом» и ЗАО «Томский подшипник» объекты недвижимого имущества, находившиеся на территории этих предприятий, были реализованы частным лицам путем проведения торгов. Так шесть зданий и почти 11 гектаров земли были куплены за 312 миллионов рублей. Собственники зданий предложили мэрии построить за бюджетный счет два детских садика и школу на своей территории. Правда, план строительства не был представлен, а позже выяснилось, что строить хотели не на территории завода, а на соседней земле, застроенной чужими капитальными гаражами.





На сегодняшний день используются лишь несколько зданий из этого комплекса. В одном располагается корпус экономико-промышленного колледжа, в другом —медсанчасть № 3, в нескольких — офисы. Сохранились дома, в которых располагались офицерские квартиры. При этом некоторые из них меняют свой исторический облик — например, в здании по Пушкина, 71 надстроили второй и третий этаж.