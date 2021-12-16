Коворкинг с выставками и открытыми лекциями для томичей появится в кампусе

В проекте студенческого кампуса на левом берегу Томи планируется создание центра «Гранит науки», который должен объединить образовательные и культурные проекты для развития городского сообщества. На пресс-конференции с руководством фонда Владимира Потанина, который профинансирует создание центра, ректор ТГУ Эдуард Галажинский рассказал, что это пространство будет располагаться в центре кампуса.

«Работа, которую университеты ведут в плане развития городских и местных сообществ, традиционно называется третьей миссией. И работа с Фондом позволила нам эту миссию вывести на следующий уровень. Нам стало понятно, что в современных условиях такая работа должна быть локализована в особым образом организуемых пространствах. Сейчас создается современнейший городок, в который мы вписываем это коворкинговое пространство, которое должно стать центром проектов, связанных с развитием территорий, местных сообществ», — рассказал Галажинский.

В числе планируемых мероприятий названы проекты, связанные с Art & Science, выставки фотографий, дизайна, искусства и открытые лекции для горожан. Эдуард Галажинский также отметил, что проект «Гранит науки» стартует уже в этом году, не дожидаясь строительства кампуса: «Появление физического пространства связано с реализацией проекта кампуса, и мы с [гендиректором Фонда Владимира Потанина] Оксаной Ивановной [Орачевой] договорились, что это пространство будет размещено в центре кампуса. Так как это все-таки долгоиграющая история, и первая очередь кампуса будет введена в эксплуатацию в районе 2024 года, мы договорились, что стартуем уже сегодня, предоставляя пространства ТГУ, других университетов, городские площадки».

Кроме того, в ближайшее время Галажинский пообещал провести «публичные слушания», в рамках которых студенты и жители города смогут обсудить как будет устроен центр и какие активности в нем будут представлены. В проектировании пространства уже участвует инициативная группа из примерно 30 студентов ТГУ.

«Это, с одной стороны, базовое ядро проекта, который мы называем «Город, который учится», то есть наша задача как университета — формировать культуру обучения в течение всей жизни людей, с другой — это популяризация науки и инноваций. Цель — организовать среду так, чтобы каждый мог получить уникальный образовательный опыт, войти в межкультурные сообщества», — добавил ректор ТГУ.