Ковидом в Томской области с начала пандемии официально заболели свыше 23 тысяч человек

За сутки в Томской области официально подтверждено 184 случая заболевания коронавирусом, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47-ми человек, у 111-ти признаки ОРВИ, у 26-ти – пневмония.
Регион преодолел порог в 23 тысячи инфицированных за все время с начала эпидемии. При этом, в данную статистику не входит Северск.
По данным на 23 декабря на территории Северска выявлено 5807 случаев заболевания COVID-19. Уже выздоровели 4683 человек. Госпитализировано 246 пациентов, 878 пациентов получают лечение амбулаторно.
В Томской области за сутки выписаны 198 человек. За сутки официально зарегистрированы три летальных исхода.
«Двое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых гипертония, бронхиальная астма, сахарный диабет, ожирение, ишемия головного мозга и сердца, хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.
За весь период в Томской области установлены 23 109 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 18 585, умерших 209.
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации коронавирус был подтвержден у 2,96 млн человек. Лечение в настоящий момент продолжают свыше 600 тысяч человек.
По официальным данным, с начала пандемии от ковида умерли 53 096 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Цифры не бьются. Какова реальная смертность от ковида в Томской области?
Росстат: В Томской области занижена официальная смертность от коронавируса
ПОДДЕРЖИ ТВ2!