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24 декабря,
2020
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Новости

Ковидом в Томской области с начала пандемии официально заболели свыше 23 тысяч человек

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За сутки в Томской области официально подтверждено 184 случая заболевания коронавирусом, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47-ми человек, у 111-ти признаки ОРВИ, у 26-ти – пневмония. 


Регион преодолел порог в 23 тысячи инфицированных за все время с начала эпидемии. При этом, в данную статистику не входит Северск.


По данным на 23 декабря​​ на территории Северска выявлено ​5807 случаев заболевания COVID-19. Уже выздоровели 4683 человек. Госпитализировано 246 пациентов, ​ 878 пациентов получают лечение амбулаторно.


В Томской области за сутки выписаны 198 человек. За сутки официально зарегистрированы три летальных исхода.


«Двое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых гипертония, бронхиальная астма, сахарный диабет, ожирение, ишемия головного мозга и сердца, хроническая болезнь почек.  Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.

  

За весь период в Томской области установлены 23 109 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 18 585, умерших 209.

Ковидом в Томской области с начала пандемии официально заболели свыше 23 тысяч человек

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации коронавирус был подтвержден у 2,96 млн человек. Лечение в настоящий момент продолжают свыше 600 тысяч человек.


По официальным данным, с начала пандемии от ковида умерли 53 096 человек.


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