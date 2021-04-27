Ковид в Томской области: данные на 27 апреля

С начала пандемии в Томской области коронавирусом официально заболели 32 052. В эту статистику не входит Северск, где 7 тысяч заболевших. Выздоровело 31 075 человек. Официально сообщалось о смерти 391 пациента.

27 новых случаев коронавируса обнаружили в Томской области за сутки. Выписали 11 человек. О летальных случаях не сообщается.

Обладминистрация уточняет, что реабилитацию после коронавируса прошли более 1,5 тысячи жителей Томской области. Реабилитация проводится по полису ОМС в НИИ курортологии и физиотерапии, а также в санаториях «Ключи» и «Космонавт».







«В среднем курс реабилитации рассчитан на 14 дней. В зависимости от состояния пациента и тяжести заболевания реабилитационные мероприятия проводятся в условиях стационара, амбулаторно или онлайн», — пояснила начальник отдела организации оказания медицинской помощи облздрава Екатерина Бабухадия.





В очную реабилитацию входят занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтические процедуры, массаж, психологическая коррекция.





Программа онлайн-реабилитации была разработана Томским НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России и департаментом здравоохранения Томской области. В нее входят занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора и работа с психологом, направленная на восстановления функций памяти и внимания. Телемедицинскую реабилитацию уже прошли 187 человек.





Получить направление на реабилитацию могут те пациенты, у кого после COVID-19 сохраняются одышка, кашель, плохая переносимость физической нагрузки и другие последствия, снижающие качество жизни. Для получения направления необходимо обратиться к терапевту в поликлинику по месту жительства.





Оставить заявку на прохождение реабилитации можно также на сайте covidtomsk.ru.