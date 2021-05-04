Ковид стал причиной смерти шести жителей Томской области

По данным регионального оперативного штаба на 4 мая, шесть человек в регионе умерли от коронавирусной инфекции.





Уточняется, что все пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям - болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.





«Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — добавили в оперштабе.





Всего за сутки в регионе официально зафиксировали 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Шесть пациентов выздоровели. За все время пандемии ковид подтвердили у 32 222 человек в Томской области, выздоровели 31 211 пациентов. По результатам заключение патологоанатомов коронавирус стал причиной смерти 407 человек.

