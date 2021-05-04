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04 мая,
2021
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Новости

Ковид стал причиной смерти шести жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По данным регионального оперативного штаба на 4 мая, шесть человек в регионе умерли от коронавирусной инфекции.


Уточняется, что все пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям - болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.


«Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — добавили в оперштабе.


Всего за сутки в регионе официально зафиксировали 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Шесть пациентов выздоровели. За все время пандемии ковид подтвердили у 32 222 человек в Томской области, выздоровели 31 211 пациентов. По результатам заключение патологоанатомов коронавирус стал причиной смерти 407 человек.

Ковид стал причиной смерти шести жителей Томской области
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